انت الان تتابع منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا عاجلا بعد انتشار ايبولا في اوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاربعاء عقد اجتماع عاجل للجنتها للطوارىء في 14 حزيران/يونيو حول وباء ايبولا في الكونغو الديموقراطية والذي امتد الى اوغندا المجاورة.

وهو ثالث اجتماع لهذه اللجنة منذ تفشي وباء ايبولا في آب/اغسطس 2018.

وقالت المنظمة في بيان "تجتمع اللجنة في 14 حزيران/يونيو لتحديد ما اذا كان الوباء يشكل حال طوارىء صحية عامة ذات بعد دولي" كما حدث في 2014 مع وباء ايبولا في غرب افريقيا وفي 2016 مع فيروس زيكا في أميركا اللاتينية، ولتحديد "التوصيات الواجب اتخاذها للتعامل معه".

غير ان القرار النهائي يعود الى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريوسوس.

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وانتشر الوباء العاشر لايبولا في الكونغو في الاول من آب/اغسطس 2018 في مانجينا في اقليم شمال كيفو في شرق الكونغو الديموقراطية. ولكن سجلت حالات في اوغندا حيث توفي طفل في الخامسة.

كما أصيب فردان من أسرة الطفل بالمرض ، بحسب ما افادت منظمة الصحة نقلا عن وزيرة الصحة الاوغندية روت اسينغ.

وفي الكونغو الديموقراطية يعد وباء ايبولا الحالي العاشر منذ 1976 والثاني لجهة الخطورة في تاريخ هذا الوباء بعدما سجل أكثر من ألفي مصاب توفي ثلثاهم وذلك بعد نحو 11 الف وفاة في غرب افريقيا (ليبيريا وغينيا وسيراليون) في 2014.

وفشل هذا البلد حتى الان في القضاء على الوباء خصوصا بسبب هجمات ميليشيات وعدم توجه الاهالي الى مراكز الصحة.