الان تتابع الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تصريحاته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:32 م, 12 يونيو 2019 م التعليقات: 0 استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني في الخرطوم احتجاجا على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في السودان.

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