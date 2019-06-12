اعتقال 400 شخص خلال احتجاج صحافي في موسكو

ذكرت جماعة المراقبة أو.في.دي-إنفو، أن الشرطة الروسية ألقت القبض على حوالي 400 شخص، اليوم الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو، للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين في ما تردد عن تلفيق تهمة لصحافي.

وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، تهم الاتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان غولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يقولون، إن "التهم لُفقت له بسبب تغطيته الصحفية".

وغولونوف (36 عاماً) صحافي معروف بكشف الفساد في دوائر المسؤولين بموسكو، واحتجزته الشرطة، الخميس، واتهمته بالاتجار في المخدرات، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

ولكن الطريقة التي تم بها اتهام غولونوف واحتجازه، والتي وصفها أنصاره بأنها "فجة"، أدت إلى تضامن غير معتاد من وسائل الإعلام ورد فعل سريع على غير العادة من السلطات، التي تشعر بالقلق من الاضطرابات الاجتماعية، في وقت يواجه فيه الرئيس فلاديمير بوتين، حالة من الاستياء، بسبب أوضاع المعيشة.

وكانت السلطات تأمل أن يؤدي إطلاق سراح غولونوف والوعد بمعاقبة من يُزعم أنهم لفقوا له الاتهامات إلى تهدئة غضب أنصاره، لكنهم قرروا مواصلة الاحتجاج اليوم على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.