بالأرقام.. ارتفاع الأرباح الصافية لشركة "أرامكو السعودية"

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح الصافية لشركة "أرامكو السعودية".

ووفق متابعة "الخليج 365"، أظهرت القوائم المالية المعلنة من قبل شركة ”ارامكو السعودية“ (أكبر شركة نفط في العالم) ارتفاع الأرباح الصافية، بنسبة 46.3 % في العام 2018، إلى 111.1 مليار دولار.

ووفق القوائم المالية، التي أصدرتها الشركة فإن ”أرامكو السعودية“ حققت أرباحًا صافية بقيمة 75.9 مليار دولار في 2017، فيما أشارت البيانات المالية، إلى صعود الأصول بنسبة 22.1 %، إلى 359 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار، طبقا لموقع "إرم نيوز".

وتُعد هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها الشركة قوائم مالية مفصلة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

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وكانت الخطة المبدئية للشركة، هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة (5 %) فيها خلال النصف الثاني 2018، لكن ذلك لم يتم.

وخلال الأعوام السابقة، أكد مسؤولون سعوديون مرارًا، أن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، دون إعطاء موعد دقيق للطرح.

لكن للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ ”أرامكو“ أمين الناصر، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019، وثم تم إعلان مواعيد أبعد من ذلك تصل إلى 2021