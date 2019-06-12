الخارجية الأمريكية: عملية مطار أبها ظهر أدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية "آر كلارك كوبر، إن الهجمات الإيرانية بما فيها الهجوم الصاروخي على مطار أبها السعودي تمثل تطوراً جديداً على مستوى التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة.

وأضاف أن اعتداءات ميليشيات الحوثي ضد السعودية تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أنه "عند

الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذى

يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

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ولفت المالكي إلى أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من

بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء

إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.