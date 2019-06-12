أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج.
وذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن الحريق في الحقل النفطي المشترك مع قطر ما يزال مشتعلا.
وبينت وكالة فارس الإيرانية، تسرب غاز وراء الحريق في حقل "بارس" للغاز المشترك مع قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.