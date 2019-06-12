عاجل.. انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن الحريق في الحقل النفطي المشترك مع قطر ما يزال مشتعلا.

وبينت وكالة فارس الإيرانية، تسرب غاز وراء الحريق في حقل "بارس" للغاز المشترك مع قطر.