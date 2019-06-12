قناة: إحباط محاولة انقلاب على المجلس الانتقالي في السودان

أكدت مصادر قناة "الحدث" إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري واعتقال عدد من الضباط.

وشارت إلى أن التحقيق جار مع 68 ضابطا بتهمة محاولة انقلاب على المجلس العسكري.

وقالت القناة، اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019، إن ضباطا موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.

ويوم أمس أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان موافقة زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة.

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وتابع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، محمود درير، أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريبًا.

ولفت درير إلى أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين كخطوة لبناء الثقة، وذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة تعليق العصيان المدني.

وجاء في بيان أصدره قادة المعارضة أن العصيان المدني "نجح بنسبة عالية"، وأنه "رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

وأضاف البيان أن التعليق المؤقت للعصيان المدني والإضراب السياسي، الذي استمر لثلاثة أيام، إنما هو "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".