"أخبار الساعة": الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا

أكدت نشرة إماراتية، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً للشراكة الاستراتيجية المتطورة والتي تجسد في تفاعلاتها المختلفة الحرص المشترك من جانب قيادتي الدولتين على تعميقها وتطويرها ودفعها قدماً إلى الأمام.

وأشارت نشرة "أخبار الساعة" في هذا الصدد إلى الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ألمانيا حالياً والتي ستعطي دفعة قوية لهذه الشراكة الاستراتيجية وترتقي بمسار العلاقات الثنائية بين الدولتين في المجالات كافة، ليس فقط لأن هناك توافقاً بينهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود بشأن مكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها دول المنطقة، والتصدي للسياسات العدائية والتدخلية لإيران، التي تنطوي على تهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإنما أيضاً لأن الدولتين تعدان من أهم ركائز الأمن والاستقرار في العالم.

ولفتت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها تحت عنوان " الإمارات وألمانيا .. نموذج للشراكة الاستراتيجية المتطورة " إلى أن أهم ما يميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية أنها علاقات تاريخية وشاملة، استطاعت أن تطور نفسها باستمرار على مدار 47 عاماً في مختلف المجالات، فلم تتوقف فقط عند حد التنسيق السياسي والدبلوماسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وإنما امتدت إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، بل إن الإمارات تعد من أوائل دول المنطقة التي تجمعها شراكة استراتيجية مع ألمانيا منذ عام 2004، وهي شراكة ترتكز على ميراث قوي من التفاهم والمصالح المشتركة، وهذا يفسر التطور المستمر في هذه الشراكة في مختلف المجالات .

وأوضحت أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، حيث تستحوذ على ما نسبته 25% من مجمل التجارة العربية-الألمانية، فضلاً عن أن نحو 50% من التجارة الألمانية مع دول الخليج يتم عبر دولة الإمارات، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي /2018/ 13.25 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ عدد السياح الألمان القادمين إلى الإمارات 500 ألف شخص سنوياً، بينما يقيم في الإمارات 14 ألف ألماني، في وقت يتردد فيه آلاف من أبناء الإمارات على مختلف المدن الألمانية للأعمال والسياحة والدراسة والعلاج.

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ونوهت إلى أن الزيادة المطردة في هذه المؤشرات والإحصائيات تشير بوضوح إلى مدى التطور الذي شهدته الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة مجموعة من العوامل : أولها، حرص قيادتي الدولتين على تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها في مختلف المجالات، وهذا ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه أمس مع فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، حينما قال سموه: « إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها»، هذا في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الألماني عن أمله أن «تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع».

ثانيها، الإدراك المشترك لأهمية هذه الشراكة ليس فقط للدولتين، وإنما لدول المنطقة والعالم أجمع، بالنظر إلى مشاركة الدولتين الفاعلة في مختلف الجهود ودعم المبادرات التي تستهدف تعزيز أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالدولتان - كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وأن لديهما موقفاً مشتركاً من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته.

ثالثها، المصالح المشتركة التي تعزز باستمرار هذه الشراكة وتدفعها قدماً إلى الأمام في مختلف المجالات، ففي الوقت الذي تحرص فيه الإمارات على تعزيز علاقاتها مع ألمانيا، باعتبارها دولة أوروبية كبيرة لها تأثيرها السياسي والاقتصادي الكبير في الساحة الدولية، فإن ألمانيا من جانبها تبدي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها مع الإمارات، لما تمثله من أهمية كبيرة وما تقوم به من أدوار فاعلة ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي.