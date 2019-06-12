جيش ليبيا الوطني ينفي مزاعم الإخوان بشأن ألغام مطار طرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، التزامه بالمواثيق والأعراف الدولية في عملياته العسكرية بالعاصمة طرابلس، نافيا ادعاءات الإخوان استخدامه الألغام وزرعها حول المطار الدولي بالمدينة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وأضاف البيان: "في آخر فبركات وادعاءات تنظيم الإخوان وعصاباتهم، ونظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها، ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء، ها هم يحاولون اتهام قواتنا المسلحة باستخدام الألغام وزراعتها حول مطار طرابلس العالمي".

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ونفى البيان "استخدام الألغام بكل أنوعها في أية مواجهة سابقة أو حالية مع العصابات الإرهابية الإجرامية".

ولفت إلى أن مزاعم الإخوان تأتي على خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها المليشيات في هجوم استهدف، الثلاثاء، مطار طرابلس الدولي.