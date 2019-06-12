صحيفة: الإمارات وألمانيا تاريخ من العلاقات الراسخة المتميزة

كتبت صحيفة إماراتية، أن بين الإمارات وألمانيا، تاريخ من العلاقات الراسخة المتميزة، شعارها الأساسي الصداقة، والتعاون المشترك، والتوافق في الرؤى لتعزيز وترسيخ السلم والأمن الدوليين.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - " إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في زيارته إلى ألمانيا، قاطرة الاقتصاد في القارة الأوروبية، يحمل ثقل الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري ومالي متقدم ليس في منطقة الخليج العربي فحسب وإنما في العالم.

وأشارت إلى 47 عاماً من التفاهم بينها 15 عاماً من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بحيث أصبحت الإمارات وألمانيا بمثابة البوابات الأساسية للخليج العربي وأوروبا.

وأكدت أنها " شراكة الأقوياء" في التزامها بلغة تفاهم واحدة حول مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف وتعزيز كفاءة النظام الدولي ودعم الحلول السياسية لأزمات كثيرة بينها اليمن وليبيا وسوريا والساحل، إضافة إلى تشارك القلق من صواريخ إيران الباليستية، ودعوتها إلى وقف هذه الأنشطة والاحترام الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن الهدف واحد في تحقيق التنمية المستدامة وإغاثة المحتاجين وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للعالم، والقاعدة بسيطة في تلاقي القيم المشتركة للإمارات وألمانيا على مبدأ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر