اعتقال أمريكية ساهمت في مخطط لتهريب أجزاء طائرات لإيران

أقرت أمريكية من ولاية نيوجيرسي بأنها مذنبة في جريمة المشاركة مع إيراني في مخطط لتهريب الآلاف من أجزاء الطائرات إلى إيران بطريقة غير مشروعة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جويس إيلياباخوس تواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن بعد إقرارها بجريمتها، الثلاثاء، للمساعدة في تهريب مكونات بأكثر من مليوني دولار.

ولفتت إلى أن شريكها في الجريمة، هو الإيراني بيمان أميري لاريجاني، يواجه تهمتي التآمر وغسل الأموال.

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وقال مكتب المدعي العام في مدينة نيوارك بالولاية، إن المتهمين استغلا شركة تديرها إلياباخوس من منزلها في بلدة موريستاون بمقاطعة موريس، لشحن أجزاء عبر تركيا إلى إيران.

وتشير التحقيقات إلى أنها شحنت أكثر من 23 ألف قطعة في 49 شحنة بين مايو/أيار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، دون التراخيص المطلوبة.

ومن بين شركات الطيران الإيرانية التي اشترت الأجزاء، هناك العديد من الشركات التي صنفتها الولايات المتحدة رسميا على أنها تمثل تهديدا للأمن القومي أو المصالح الاقتصادية.