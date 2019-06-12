شقيقة كيم جونغ أون في قرية حدودية للتعزية في سيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأربعاء للعزاء في لي هي-هو السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية.

وتُوفيت لي هي-هو، أرملة الرئيس السابق كيم داي-جونغ أول زعيم كوري جنوبي يلتقي الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في 2000، يوم الاثنين الماضي

وتأتي زيارة كيم يو جونغ بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول قمة بينهما على العمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

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والكوريتان في حرب من الناحية الرسمية، بعد نهاية الحرب الكورية بين 1950 و1953 بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

وشهد العام الماضي عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب بما في ذلك ثلاث قمم بين كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وزارت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوي في فبراير(شباط) 2018، ورافقت شقيقها في القمم.