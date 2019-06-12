تساؤلات في تركيا عن الدعم القطري بـ"مليارات وهمية"

بعد اقتراض وزارة الخزانة والمالية التركية 1.3 مليار دولار من الأسواق المحلية، في ظل الأزمة الاقتصادية، وتراجع الليرة التركية أمام الدولار المستمر منذ أغسطس (آب) 2018، تعالت الأصوات في تركيا متسائلة عن حقيقة الدعم القطري للاقتصاد التركي، واصفةً إياه بـ"الوهمي".

وحذرت صحف تركية وفق "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء، مما سمته "الخدعة القطرية"، بعد أن أعلنت الدوحة دعمها للاقتصاد التركي المتراجع بأكثر من 15 مليار دولار، بعد اندلاع أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب)2018.

وتسالت صحف تركية بعضها قريبة جداً من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن "حقيقة الدعم القطري"، في ظل استمرار تهاوي الليرة التركية التي فقدت منذ مطلع العام الجاري نحو 15% من قيمتها، و30% في العام الماضي.

تشكيك

ومع استمرار أزمة العملة، وارتفاع معدل التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شكك محللون في وجود دعم قطري، وفي جدواه إذا كان موجوداً، ولفتوا إلى التوقعات السلبية التي تحيط بالاقتصاد التركي، مع استمرار اتباع الرئيس التركي أردوغان في المناورة للموازنة في العلاقات بين واشنطن وموسكو، فضلاً عن أزماته الداخلية في ظل خسائر الانتخابات المحلية الأخيرة وبخاصة في إسطنبول، وكذلك أزمة الدين الخارجي المتصاعدة.

وتساءلت صحيفة "تقويم" التركية، صراحة، عن "المناورة القطرية"، وشككت في حقيقة الدعم القطري، وتأثيره.

وقالت الصحيفة، إن التصريحات السياسية القطرية الداعمة لتركيا، قد تكون مجرد مناورة لم تتبعها إجراءات حقيقية لدعم الاقتصاد التركي بمليارات "وهمية".

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وبحسب محللين، فإن الدعم القطري إن وجد، والمبالغ المعلنة والمقدرة بنحو 15 مليار دولار، لم تعد كافية لحل مشاكل الاقتصاد التركي المتزايدة، وهو ما يكشفه اقتراض وزارة الخزانة والمالية التركية 1.3 مليار دولار من الأسواق المحلية.

تراجع سوق السيارات

على صعيد آخر، أظهرت بيانات جمعية موزعي السيارات التركية، أمس الثلاثاء، تراجع إجمالي قيمة مبيعات السيارات بنسبة 54.6 % على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي إلى 33016 وحدة.

وبحسب بيان للجمعية، تقلص سوق سيارات الركاب في البلاد بنسبة 52.6% في مايو (أيار) الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت مبيعات هذا القطاع إلى 27126 وحدة مقابل 57227 وحدة في مايو(آيار) 2018.

وانخفضت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة بـ 62.1% على أساس سنوي إلى 5890 وحدة في مايو (آيار)، بعد انكماش بـ 59.1 % في أبريل (نيسان) الماضي.

وشهدت 2018 بشكل عام تقلص صناعة السيارات في تركيا بـ 35 %، مقارنةً مع 2017.