مسؤول إماراتي: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الإنفراج الحالي الذي تشهده الأوضاع السياسية في السودان يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يؤسس الانفراج لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية إلى شراكة حقيقية وثابتة.
وأشاد الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، بجهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي في السودان.
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