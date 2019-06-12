أليابان: على إيران القيام بدور بناء لأجل السلام في الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيران إلى أداء «دور بناء» من أجل السلام في الشرق الأوسط، في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع روحاني: «من الأساسي أن تؤدي إيران دورا بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط».
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