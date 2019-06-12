شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي للأزمة السودانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء) تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث الذي كان تولى هذا المنصب سابقاً،
وسبق له أن عمل سفيراً في دول افريقية عدة (زامبيا وليبيريا واثيوبيا).
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