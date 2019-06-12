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مبعوث أمريكي للأزمة السودانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء) تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث الذي كان تولى هذا المنصب سابقاً،

وسبق له أن عمل سفيراً في دول افريقية عدة (زامبيا وليبيريا واثيوبيا).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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