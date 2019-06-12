شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توفد مندوباً لمؤتمر البحرين للسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور مؤتمر لكشف الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الجديدة للشرق الاوسط. أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور مؤتمر لكشف الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الجديدة للشرق الاوسط. وسيزور ماكغولدريك، الذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، البحرين لحضور المؤتمر الذي ينعقد في 25 و26 يونيو، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق.



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