شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الجزائر: المحكمة العليا تأمر باحتجاز رئيس الوزراء السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الجزائر)

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت اليوم (الأربعاء) باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى فيما يتصل بمزاعم بالفساد.

وجاء في شريط عاجل للتلفزيون:«إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش السجن، كما سُجن أيضاً رجال الأعمال علي حدّاد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف».

وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.