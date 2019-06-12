شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الجزائر: المحكمة العليا تأمر باحتجاز رئيس الوزراء السابق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (الجزائر)ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت اليوم (الأربعاء) باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى فيما يتصل بمزاعم بالفساد.
وجاء في شريط عاجل للتلفزيون:«إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش السجن، كما سُجن أيضاً رجال الأعمال علي حدّاد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف».
وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون الجزائر: المحكمة العليا تأمر باحتجاز رئيس الوزراء السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.