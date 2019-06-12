شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إحباط محاولة انقلاب واعتقال 68 ضابطاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الخرطوم)

في تطور لافت للأزمة السودانية، أحبطت السلطات اليوم (الأربعاء) محاولة انقلاب على المجلس العسكري الحاكم، وكشفت مصادر سودانية لقناة الحدث الإخبارية عن توقيف 68 ضابطاً للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا اليوم المجلس العسكري وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى العمل معاً لإيجاد حل للأزمة السياسية، ودان بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.