شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إحباط محاولة انقلاب واعتقال 68 ضابطاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (الخرطوم)في تطور لافت للأزمة السودانية، أحبطت السلطات اليوم (الأربعاء) محاولة انقلاب على المجلس العسكري الحاكم، وكشفت مصادر سودانية لقناة الحدث الإخبارية عن توقيف 68 ضابطاً للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا اليوم المجلس العسكري وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى العمل معاً لإيجاد حل للأزمة السياسية، ودان بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: إحباط محاولة انقلاب واعتقال 68 ضابطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.