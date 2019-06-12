شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: مطالب بتنحي خامنئي ومساعي للتهدئه مع واشنطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (طهران، طوكيو)تزامنت مطالب النشطاء السياسيون الإيرانيون للمرشد علي خامنئي بالتنحي وتغيير الدستور، والتي نقلها موقع «إيران انترناشيونال» اليوم (الأربعاء)،
مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران، الهادفة إلى التوسط لنزع فتيل الموجهة الإيرانية - الأمريكية.
ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد عبّر رئيس الوزراء الياباني عن القلق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، محذراً من أن هناك مخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال مسؤولون إيرانيون لوكالة أنباء رويترز، أن طهران ستطلب من «آبي» التوسط لتخفيف العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني، كبادرة أمريكية للتهدئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: مطالب بتنحي خامنئي ومساعي للتهدئه مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.