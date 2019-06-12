شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين نقل سفارة مولدوفا إلى القدس المحتلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، وعدّته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدولة التي لا زالت تناضل من أجل مقومات البقاء وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا وفي العالم، وبدلاً من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فليب خلافًا لكل ذلك، وبعيدًا عنه، بتبنيه النهج المخالف الذي يضعها في مصاف الدول المعرضة للمساءلة القانونية الدولية.

وأكدت الخارجية في بيانها، اليوم (الأربعاء)، أن دولة فلسطين ستتابع ملابسات هذا القرار المتسرع وغير القانوني، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاطه، مطالبة في الوقت نفسه بالالتزام بالقانون الدولي، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة تطلقها دولة الاحتلال الإسرايئلية.