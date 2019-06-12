الحكومة اليمنية تدين هجوم مطار أبها وتؤكد: على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات صارمة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أدانت حكومة الجمهورية اليمنية قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران صباح اليوم (الأربعاء) باستهداف صالة القدوم بمطار أبها الدولي. أدانت حكومة الجمهورية اليمنية قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران صباح اليوم (الأربعاء) باستهداف صالة القدوم بمطار أبها الدولي. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدين حكومة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران صباح اليوم (الأربعاء) باستهداف صالة القدوم بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، مما أدى إلى إصابة عدد من المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، وبعض الأضرار المادية بصالة المطار، وأن استمرار هذه الجماعة باستهداف المنشآت المدنية ومن خلفها إيران التي تمدها بالأسلحة يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة والدرجة التي وصل إليها النفوذ الإيراني عليها، ويعد تحدياً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته، كما تؤكد الحكومة اليمنية أن على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذه المليشيات والقوة الداعمة لها".



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