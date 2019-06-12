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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم (الأربعاء)، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا شارعًا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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