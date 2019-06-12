شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم (الأربعاء)، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا شارعًا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.