تعليق العصيان المدني والإضراب في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ الخرطوم

قالت مصادر صحفية في الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير أعلنت تعليق الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى إشعار آخر.

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وذكر موقع «أخبار السودان» أن قوى التغيير قالت بإمكانية تعليق العصيان المدني موقتا لإعادة ترتيب الأوضاع.

وجاء في بيان الحرية والتغيير أنه «لا رجعة عن طريق إكمال مهام الثورة بالانتقال لسلطة انتقالية مدنية تنفذ البرنامج المنصوص عليه في إعلان الحرية والتغيير».

وأضاف البيان أن «هذه الثورة لن تهزمها مخططات انقلابية أو ميليشيات إرهابية، والنصر الذي تحقق أيام العصيان المدني الثلاثة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك يثبت حقيقة ساطعة كالشمس، وهي أن شعب السودان موحد ضد الانقلاب ومجرميه وميليشياته، وأن كنانة وسائل المقاومة السلمية لشعبنا لم تنفد ولا قبل للشمولي بها».