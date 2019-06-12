أبوالغيط يكشف ممارسات إيران التخريبية لمجلس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الممارسات التخريبية لإيران في المنطقة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي يعقد غدا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على المستوى الوزاري لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي أمس، بأن مشاركة أبوالغيط في الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الموسع الذي يقيمه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المختلفة بهدف خلق علاقة تكاملية بين المجلس وتلك المنظمات، بما يعزز من فعالية الجهود الدولية والإقليمية لصون السلم والأمن في مناطق العالم المختلفة وفق الإطار العام الذي ينظمه ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن عقد الاجتماع يأتي بناء على مبادرة تقدمت بها دولة الكويت بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو الجاري، حيث سيترأس الاجتماع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسيشارك فيه، إلى جانب أبوالغيط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.