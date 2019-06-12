تهديد بالقتل لرئيسة هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

تلقت رئيسة هونج كونج، كاري لام تهديدات بالقتل لدعمها مسودة قانون مثير للجدل من شأنه السماح بتسليم الجناة للصين.

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وأفادت صحيفة أورينتال ديلي بأن مكتب لام ووزارة العدل تلقيا مكالمات هاتفية تهديدية من أشخاص قالوا إنهم سوف «يحرقون» أسرهم حتى الموت إذا لم يتم سحب مسودة القانون وقدمت لام استقالتها.

ومن المقرر طرح مسودة القانون لقراءة ثانية، وسيصوت عليها الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة على المسودة، فإن هونج كونج ستسلم جناة لبلاد لا تربطها بها اتفاقيات تسليم طويلة المدى مثل الصين وتايوان.

وكان نحو مليون مواطن بهونج كونج تظاهروا الأحد الماضي للاحتجاج على مسودة القانون. وعلى الرغم من عدم قبول التغيرات والتحذيرات من جماعات مثل غرفة التجارة الأمريكية ونقابة المحامين في هونج كونج، قالت الحكومة إنها ستمضي في طرح مسودة القانون في المجلس التشريعي.