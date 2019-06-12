وزير الخارجية البولندي: السعودية تلعب دورا قياديا عالميا في الإغاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - وارسو

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في وارسو محمد بن حسين مدني، وذلك على هامش معرض وارسو الدولي الإنساني، واستعرضا العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في المجالات الإغاثية والإنسانية، وبحث سبل التعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية البولندية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الدكتور الربيعة شرحا مفصلا عن جهود المركز في عدد من الدول المحتاجة والمتضررة خاصة الوضع الإنساني في اليمن وما قدمته المملكة من جهود لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي على الشرعية.

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وثمن وزير الخارجية البولندي من جانبه الدور البارز للمملكة بوصفها تلعب دورا مؤثرا وقياديا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وما تقدمه من جهود إغاثية وإنسانية في عدد من الدول حول العالم.

من جهته التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي في الرياض، الوزير المفوض نائب رئيس البعثة المجرية لاسلو تشابا باب في مقر المركز بالرياض، وأطلعه على ما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية لعدد من الدول المنكوبة في العالم، والبرامج التي نفذها المركز في اليمن، وأبدى الوزير المفوض إعجابه بالمستوى المهني المتقدم للمركز ودوره الإنساني النبيل الذي شمل مختلف دول العالم.

وفي الإطار نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 خيمة إيواء ومكوناتها من البطانيات والبسط في منطقة بير أحمد بمحافظة عدن، استفادت منها 80 أسرة، كما وزع 80 خيمة و480 بطانية و160 بساطا في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 480 نازحا متضررا من السيول.

وسلم فريق المركز 200 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، بحضور القنصل العام لسفارة خادم الحرمين لافي المطيري، ونائبة مدير مكتب البرنامج في جيبوتي أوليفيا هانتز، ومندوب عن وزارة المالية بالمملكة وفريق المركز.