البرلمان العربي: الحادث جريمة حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جريمة حرب، مستنكرا بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي.

وأدان السلمي في بيان العمل الإرهابي الجبان، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كما طالب بملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواء كانوا دولا أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من قبلها.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للسعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي للارهاب.