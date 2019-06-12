الطيران المدني: رحلات أبها لم تتأثر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- أبها

أكدت هيئة الطيران المدني السعودي أن حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالحادث الإرهابي الحوثي الذي استهدف المدنيين وتسبب في إصابة 26 مدنيا، بينهم 18 شخصا تم علاجهم في أماكنهم.

ونقل الموقع الرسمي لقناة العربية على الانترنت صورا لمطار أبها وهو يسير بشكل طبيعي دون أن تتأثر جميع الرحلات الداخلية والخارجية المجدولة مسبقا، وظهر العمل بشكل اعتيادي في صالة القدوم والوصول.