باسيل: اتطلع الى تقوية العلاقات وبناء مشاريع جديدة بين لبنان وبريطانيا

أكّد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في تصريح على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، باللغة الانكليزية، ان الاجتماع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أندرو موريسون، كان مهماً، مشيرا الى ان تم تبادل الافكار حول المنطقة وغيرها من المسائل، لافتا الى ان اتطلع الى تقوية العلاقات بين بلدينا وآمل في بناء مشاريع جديدة بين لبنان و​بريطانيا​.

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