إصابة وتوقيف مطلوب في حوش باي- بعلبك بعد طعنه رقيبا خلال عملية التوقيف

تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع من توقيف المطلوب "ع. س. ح" في بلدة حوش باي في ​بعلبك​، وإصابته بطلقَين ناريَين في قدميه، بعد أن أقدم على طعن أحد عناصر الدورية الرقيب "ع. ش" و​إطلاق النار​ من مسدس حربي باتجاه ساقه وإصابته بطلق ناري.

وتمّ نقله إلى "مستشفى البقاع"، فيما نُقل عنصر الدورية إلى "​مستشفى رياق​ العام" للمعالجة.