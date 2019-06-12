تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع من توقيف المطلوب "ع. س. ح" في بلدة حوش باي في بعلبك، وإصابته بطلقَين ناريَين في قدميه، بعد أن أقدم على طعن أحد عناصر الدورية الرقيب "ع. ش" وإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه ساقه وإصابته بطلق ناري.
وتمّ نقله إلى "مستشفى البقاع"، فيما نُقل عنصر الدورية إلى "مستشفى رياق العام" للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وتوقيف مطلوب في حوش باي- بعلبك بعد طعنه رقيبا خلال عملية التوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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