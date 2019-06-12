قائد الجيش عرض مع ساترفيلد للأوضاع العامة والتقى وفدا من "تاسك فورس فور ليبانون"

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد ساترفيلد​، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ​اليزابيت ريتشارد​، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. والتقى عون أيضًا وفدًا من "​تاسك فورس​ فور ليبانون- Task force for lebanon" برئاسة ادوارد غابرييل (Edward Gabriel)، وذلك ضمن الجولة الّتي ينفّذها الوفد في لبنان.

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