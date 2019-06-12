أبو سليمان التقى نظيره السعودي وشددا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ نظيره السعودي أحمد سليمان الراجحي، على هامش مؤتمر "​منظمة العمل الدولية​" المنعقد في جنيف، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدّد الوزيران على "متانتها".

وشكر أبو سليمان، السعودية على "احتضانها آلاف اللبنانيين وعائلاتهم".