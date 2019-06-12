أبو سليمان التقى نظيره السعودي وشددا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير العمل كميل أبو سليمان نظيره السعودي أحمد سليمان الراجحي، على هامش مؤتمر "منظمة العمل الدولية" المنعقد في جنيف، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدّد الوزيران على "متانتها".
وشكر أبو سليمان، السعودية على "احتضانها آلاف اللبنانيين وعائلاتهم".
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