ابو كسم طلب عدم نشر أي معلومات تختص بأعمال المجمع المقدس حفاظاً على الدقة

ناشد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب ​عبدو أبو كسم​ ​وسائل الاعلام​ والاعلاميين الحفاظ على الدقة ، وطلب منهم عدم نشر اي معلومات تختص يأعمال ​المجمع المقدس​ خصوصاً أن اعمال هذا المجمع لم تنته بعد ، داعياً الى انتظار المقررات الرسمية التي ستصدر عنه نهار السبت المقبل.

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