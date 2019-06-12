كشفت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "النواب في لجنة المال والموازنة رفضوا كلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول إعادة النقاش في بنود الموازنة، بعد ما كانت الكتل وافقت عليها، وقالوا إنّ واجب مجلس النواب أن يدقّق فيها".
ولفتت إلى أنّه "حصل سجالٌ في اللجنة بين وزير المال علي حسن خليل من جهة وعدد من النواب من جهة أُخرى على بند ضريبة الدخل على معاش التقاعد، والنتيجة كانت تعليق النقاش في هذه المادة".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: النواب بلجنة المال رفضوا كلام الحريري حول إعادة النقاش ببنود الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.