MTV: النواب بلجنة المال رفضوا كلام الحريري حول إعادة النقاش ببنود الموازنة

كشفت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "النواب في لجنة المال و​الموازنة​ رفضوا كلام رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ حول إعادة النقاش في بنود الموازنة، بعد ما كانت الكتل وافقت عليها، وقالوا إنّ واجب ​مجلس النواب​ أن يدقّق فيها".

ولفتت إلى أنّه "حصل سجالٌ في اللجنة بين وزير المال ​علي حسن خليل​ من جهة وعدد من النواب من جهة أُخرى على بند ضريبة الدخل على معاش التقاعد، والنتيجة كانت تعليق النقاش في هذه المادة".