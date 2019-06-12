أمير الكويت: استهداف مطار أبها عمل إرهابي يتنافى مع الشرائع الإنسانية

أعرب أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، عن "استنكار الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أدّى إلى إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار".

وشدّد في برقية بعثها إلى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، على أنّ "هذا العمل ​الإرهاب​ي الآثم الّذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن السعودية واستقرارها، يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافّة"، مؤكّدًا "وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها".

وجدّد "موقف الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافّة".