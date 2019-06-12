أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن "استنكار الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أدّى إلى إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار".
وشدّد في برقية بعثها إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أنّ "هذا العمل الإرهابي الآثم الّذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن السعودية واستقرارها، يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافّة"، مؤكّدًا "وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها".
وجدّد "موقف الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت: استهداف مطار أبها عمل إرهابي يتنافى مع الشرائع الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.