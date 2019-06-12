نتانياهو: نعمل بشكل ممنهج من أجل عدم السماح لأعدائنا بإنشاء قواعد عسكرية بجوارنا

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن "بلاده تعمل بشكل ممنهج من أجل عدم السماح لـ"أعدائها" بإنشاء قواعد عسكرية بجوارها".
وأوضح نتانياهو أن "سلسلة الاختبارات التي نتعامل معها لا تتوقف. نرد بحزم وبقوة على كل اعتداء يشن علينا، ولكن لا نعمل بعد شنه فحسب بل نجرد العدو من قدراته القتالية قبل أن يتمكن من شن هذا الاعتداء علينا".
ولفت الى "أننا نعمل بشكل ممنهج ومتسق من أجل منع أعدائنا من إقامة قواعد هجومية ضدنا في المنطقة القريبة منا".
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