ترامب أعلن أنه سيلتقي بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنّه سيلتقي الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​ نهاية شهر حزيران الحالي"، بعدما كان أعلن هذا الأمر في أيار. لكن الكرملين قال يومها إنّ "لا اتفاق" على اجتماع ثنائي بين الرئيسين.

وكان قد لفت نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم ترسل إلى روسياإشارات محدّدة بشأن اجتماع بين بوتين وترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وأنّه إذا بقي الوضع كما هو بدون أية إشارات، فإنّ اللقاء قد يكون "على الأقدام" من الناحية الافتراضية.