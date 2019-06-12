رئيس الوزراء الياباني: الامن في الشرق الاوسط يخدم المنطقة ومصالح إيران ايضا

أكّد رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الايراني ​حسن روحاني​، في ​طهران​، ان إحلال ​الأمن​ والسلام في منطقة ​الشرق الأوسط​ يخدم المنطقة والمصالح الإيرانية أيضا ، مؤكدا انه ضروري لكل ​العالم​، وأحاول جاهدا وضع حد لهذا التوتر ، واعتبر ان الشعبين الإيراني و الياباني يشتركان في عمق التجارب التاريخية.

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