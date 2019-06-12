مجلس وزراء الداخلية العرب دان استهداف مطار أبها: يتنافى مع الأعراف ويعد جريمة حرب

أعرب ​مجلس وزراء الداخلية العرب​ عن استنكاره "الهجوم ​الإرهاب​ي الّذي تعرّض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، وأدّى إلى إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيّات مختلفة بجروح".

ودان في بيان صادر عن الأمانة العامة بمقرّها في تونس، "هذا العمل الإجرامي المشين الّذي يكشف نوايا "الميليشيات الحوثية" العدوانيّة والخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، ويتنافى مع كلّ المواثيق والأعراف الدولية ويعدّ جريمة حرب".

وأكّد المجلس "تضامنه التام مع ​السعودية​ في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات الّتي تتّخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيويّة"، مقدّرًا عاليًا "سعي السعودية الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين".