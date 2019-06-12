انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

افادت وكالة "فارس" الايرانية بأن "تسربا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الايراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي أدى الى اندلاع حريق طفيف"، مشيرة الى انه "تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقائق الاولى من الحادث".
وكشفت الوكالة أن "14 شخصا يعملون في المنصة، تم اجلاؤهم عبر مروحية الى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الاطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة".
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