الجيش: إحباط محاولة تهريب سوريين عبر البحر بطريقة غير شرعية

اعلنت ​قيادة الجيش​ أن "دورية من ​القوات​ البحرية في ​الجيش اللبناني​ أوقفت على بعد 3.5 ميل بحري مقابل شاطئ ​القلمون​، مركباً أثناء محاولته مغادرة ​المياه​ الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية، بعد انطلاقه من شاطئ بحنين، وكان على متنه عشرة سوريين، وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص".

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