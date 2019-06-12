كنعان: جلسة لجنة المال انتهت باقرار زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من7 الى 10 بالمئة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "الجلسة المسائية للجنة المال انتهت في هذه الاثناء باقرار المواد ​المعلقة​ من ٢٣ الى ٣٠ واقرت زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من7 الى 10 بالمئة والتي تؤمن بحسب ​وزارة المال​ ٥٦٠ مليار ايرادات وستباشر اللجنة غدا بالمادة ٤١ في الجلسة الصباحية".

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