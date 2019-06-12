الرئيس الكوري الجنوبي يأمل بلقاء ثالث بين ترمب وكيم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أوسلو: امل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأربعاء بعقد اجتماع جديد بين الرئيس الاميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خوفا من ان يؤدي الجمود الطويل إلى تعطيل دينامية الحوار.

وقال مون الذي يقوم بزيارة لأوسلو "أعتقد أن من المستحسن أن يجتمع الرئيس كيم والرئيس ترمب في مستقبل قريب".

واضاف بعد عام بالضبط من قمة تاريخية بين الزعيمين الاميركي والكوري الشمالي في سنغافورة "إذا طال الأمد من دون حوار، فإن الرغبة في الحوار قد تسقط".

وفشلت قمة ثانية بين الرئيسين في هانوي في شباط/فبراير الماضي.

Advertisements

واضاف مون "بما أن القمة الثانية الاميركية-الكورية الشمالية في هانوي لم تسفر عن أي اتفاق ملموس، ولا نرى أي قوة دفع لقمة ثالثة (...)، يمكننا أن نقول إننا وصلنا إلى طريق مسدود ".

وتدارك "مع ذلك، حتى لو لم نشارك في حوار رسمي، فإننا نتبادل الرسائل الشخصية، وفي هذه الرسائل الشخصية، نعرب عن ثقتنا المتبادلة والتزامنا الثابت بمواصلة الحوار".

وكان ترمب اعلن الثلاثاء أنه تلقى رسالة جديدة "رائعة" من كيم جونغ أون.

واعتبر مون أيضا أن لقاءه الزعيم الكوري الشمالي قبل زيارة دونالد ترمب لكوريا الجنوبية في أواخر حزيران/يونيو هو امر "مرغوب فيه"، وقال "مع ذلك، فإن توقيت الاجتماع رهن بالرئيس كيم".