شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتأجيل زيادات إيجار مجمعات الشباب الصناعية أول 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ناقشت قيمة إيجار وحدات المجمعات الصناعية، مع مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإن اللجنة رفضت زيادة الـ10% السنوية على الإيجار، مضيفًا: "طلبنا أن يكون الإيجار 25 جنيها، معفى من الزيادة أول 5 سنوات، على أن تُطبق الزيادة بعد أول 5 سنوات".

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وأضاف "مرعى" أن الاجتماع مع "غازى" شهد عدد من النقاشات الأخرى، منها كون الهيئة استثمارية أم تنموية، وأنه طالما أن الجهاز ليس له موازنة من الدولة تمكنه مثلًا من عمل مرافق أو صيانة، وطالما ستظل موارده ذاتيه سيكون استثماريا وليس تنمويا، وسط مطالبات بتعديل قانون الهيئة، وإلغاء كونها هيئة مستقلة.

وهذا وقد ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى اجتماع لها أمس الثلاثاء، التقرير الخاص بالموقف التنفيذى لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدن المختلفة، حتى تاريخ مايو 2019، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية.