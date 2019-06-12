شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل اللجان الإخوانية مع من يخالف التعليمات؟.. إخوانية سابقة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك اساليب تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية فيمن يحاول المناقشة أو الاستفسار داخل لجانهم اللالكترونية، التى دوما تسعى لتشويه الدولة المصرية وتبث الشائعات وتروج الأكاذيب، إذ تقوم الجماعة الإرهابية بحظر من يخالف التعليمات داخل لجانهم الالكترونية.

حنان حجازى المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، كشفت عن كيفية تعامل اللجان الالكترونية للإخوان مع من يخالف التعليمات، قائلة :" اللجان الالكترونية للإخوان كانت تؤسس جروبات – مجموعات- وصفحات وتنشر فعالياتهم، الجروبات التى كنت مشتركة فيها زمان كنت أخوض فيها نقاشات معهم وتم حظرى منها تباعا والآن انا انقطعت علاقتى بهم ولا أعرف تفاصيل ما يفعلون وما يتفقون عليه فى السر".

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هذا التصريح يكشف أن اللجان الالكترونية لجماعة الإرهابية ترفض الرأى الآخر، وترسخ للسمع والطاعة وتقوم بعمل "بلوك" لما يحاول المناقشة والحوار.

وأشارت "حجازى" إلى أن أغلب من وصفتهم بالنشطاء على السوشيال ميديا متواجدين خارج مصر وأن أكثرهم فى تركيا مضيفة :"الموجودون بمصر قل نشاطهم كثيرا وينقلون عن الصفحات والمواقع المدارة من اشخاص خارج البلاد ، هذه المواقع لها مصداقية كبيرة عند الأتباع من إخوان ومتعاطفين ينشطون فى نشرها وكثيرا ما تكون المعلومات غير منطقية أصلا ومدعاة للسخرية والتهكم".