شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على 6 طلبات بشأن محطات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على عدد من الاقتراحات برغبة بشأن شبكات ومحطات مياه الشرب، من إحلال وتجديد وغيرها، وكذلك متعلقة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.

وشملت الاقتراحات التى تم الموافقة عليها، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هانم حسن أبو الوفا، بشأن تزويد المخصصات المالية للمرحلة الإستكمالية لمحطة مياه على باشا – مركز مطاى – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ناجح، بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية كفر دميرة القديم – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبتى محمد بيه، وأبو حسانين التابعتين لقرية المحمودية مركز سمسطا – محافظة بنى سويف.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحى لبعض القرى بمدينة القوصية – محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إقامة مرفق مياه الجلاء بقرية الجلاء – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد زايد، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود، منطقة مدرسة (فاكو) على محطة الصرف الصحى بمدينة سمنود – محافظة الغربية.