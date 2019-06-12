شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتحويل "فوه" لمدينة ذات طابع خاص تتبع رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تحويل مدينة فوة لمدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء.

وقالت عضو مجلس النواب، إن مدينة فوه هى إحدى مدن الدلتا وتقع على الشاطئ الشرقى لفرع رشيد وقد بنيت فى واحدة من أجمل المواقع على شاطئ النيل وكانت فيما مضى المكان الذى ترسو فيه كل سفن أوروبا، كما تعتبر هذه المدينة واحدة من أهم المدن التاريخية والأثرية فى مصر فهى تعتبر ثالث مدينة من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة الفاطمية ورشيد ،وتشتهر بصناعة الكليم اليدوى، وما ينفذ عليه من مناظر طبيعية وتراثية وأشغال رائعة، ولا تزال المهنة هى مهنة أساسية لمعظم سكان المدينة، وهى أيضاً مثال جيد للسياحة الريفية، حيث انتشر هذا النوع من السياحة واصبح جاذب للسياح، وحاز إهتمام السياحة الأجنبية، لقضاء الأوقات بين المزارع والحقول والتعرف على عادات وتقاليد الفلاح".

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وأكدت أبو السعد، أن هذه المدينة جاذبة للسياح وللمهتمين بالآثار المصرية، مؤكدة أن هيئة اليونسكو اختارتها لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة أثرية إسلامية بعد القاهرة ورشيد، بالإضافة إلى مهارة صناع الحرف اليدوية التي تشتهر بها مدينة فوه على مستوى العالم مثل السجاد والكليم والجوبلان اليدوى، وماينفذ عليه من مناظر طبيعية وتراثية.

واعتبرت عضو مجلس النواب، أن المدينة بوضعها الحالي لا ترقى أن تكون جاهزة لاستقبال الوفود السياحية وغير مؤهلة، غير أنها من المفترض أن تكون (العاصمة الثقافية التراثية بالدلتا)، وذلك لقصور شديد فى البينة الأساسية والسياحية (طرق جيدة – فنادق – قاعات عرض دائمة للمنتجات اليدوية – استغلال شاطئها للمراكب السياحية واللانشات الصغيرة للتنزه – المرافق العامة – الخدمات الأساسية) التى يمكن أن تقدم للوافدين سواء بقضاء سياحة اليوم الواحد أو أكثر من يوم.

وبناء عليه طالبت النائبة بالموافقة على تحويل مدينة فوه لمدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية، لاسيما بعد تحويل مدينة رشيد الى مدينة ذات طابع خاص