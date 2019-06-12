حريق في معرض موبيليات من 5 طوابق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
تبذل قوات الحماية المدنية في سوهاج جهودًا مكثفة من أجل السيطرة على حريق شب منذ قليل، في معرض موبيليات مكون من 5 طوابق بشارع العراق بمدينة طهطا، شمالي المحافظة.
ودفعت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، بسيارات الإطفاء والمعدات المرافقة، للسيطرة على الحريق، بينما أخطرت غرفة عمليات النجدة اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بالواقعة.
وفي سياق متصل انتقل إلى مكان الحريق مأمور قسم طهطا يرافقه ضباط القسم، بينما لم يتم التحقق حتى الآن من وجود ضحايا في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها.
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