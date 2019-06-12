المحكمة العليا في الجزائر تقضي بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قضت المحكمة العليا في الجزائر، بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائرية.
وخرج الجزائريون منذ 22 فبراير مطالبين بتغيير النّظام وبمحاكمة رؤوس الفساد وكل من استغلّ منصبه طيلة العشرين سنة الماضية، طوال فترة حكم بوتفليقة، واصفين المحيط المقرّب من بوتفليقة بـ"العصابة"، التي طالبوا بعقابها بالقانون و"إعلاء يد القضاء عليها".
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